Canada

«C'est comme si la voiture flottait parmi les oeuvres d'art»

À Toronto, les automobilistes ont l’occasion de visiter une exposition consacrée à Van Gogh sans sortir de leur véhicule.

A Toronto, les organisateurs d'une exposition immersive sur Van Gogh ont eu une idée pour concilier art et pandémie: créer un espace et un spectacle dédiés exclusivement aux automobilistes, une initiative présentée comme une première mondiale.

Cette exposition dans l'univers du célèbre peintre devait démarrer début mai à Toronto mais l'épidémie de coronavirus a forcé les organisateurs à repousser la première et trouver des alternatives.

«A cause du Covid-19, on a dû penser de manière créative», explique Corey Ross, le co-organisateur de l'exposition.

Alors que la plus grande ville canadienne se déconfine progressivement, l'exposition «Immersive Van Gogh» a pu démarrer cette semaine. Avec deux salles: l'une – avec des cercles de distanciation physique projetés au sol – pour ceux qui préfèrent marcher, et l'autre destinée aux voitures.

Voir le spectacle du confort de sa voiture permet aux plus fragiles – et aux plus soucieux – d'apprécier l'art en toute sécurité, dit-il. C'est aussi une expérience unique.