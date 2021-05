Suisse : «C'est l'opportunité parfaite pour commenter de l'esport!»

La Swisscom Gaming Cup recherche un caster pour sa nouvelle compétition sur «Wild Rift», la version mobile du populaire «LoL».

Emanuel Märki (à dr.) commente la compétition depuis trois ans. SHL

Commenter des parties de jeu vidéo est le rêve de nombreux gamers, mais les postes sont rares et convoités. Une opportunité en or se présente pour les fans de «League of Legends: Wild Rift», la version mobile du célèbre MOBA de Riot Games: commenter en direct et en anglais la finale de la Swisscom Gaming Cup sur ce jeu (lire ci-dessous).

Emanuel Märki, comment décris-tu le job d'un caster?

Il doit d'abord décrire ce qui se passe avec un regard critique et adapter son niveau d'analyse pour trouver le juste équilibre entre ceux qui connaissent très bien le jeu et ceux qui le découvrent et ont besoin de vulgarisation. Mon but est de partager l'émotion pour que chacun puisse se rapprocher de l'intensité et du plaisir qu'éprouvent les joueurs pros.

Quelles sont les qualités à avoir? Il faut d'abord maîtriser le jeu, les stratégies, les métas actuelles, les noms en anglais des compétences, les match-up entre les champions... Il faut aussi savoir réagir lorsque l'imprévu et l'exceptionnel se produisent mais aussi être capable de meubler avec des anecdotes ou en partant dans des délires! Il faut donc être passionné et suivre le rythme de l'évolution très rapide du jeu.

Quelle est la différence entre un shoutcaster et un analyste? Ce sont les deux rôles classiques du commentaire. Lorsque l'on est en binôme, le shoutcaster fait vivre la hype. Il est dans le côté spectaculaire, toujours prêt à pousser des gueulées! Il faut donc avoir une grande aisance. L'analyste, lui, prend le relais après une action remarquable pour expliquer le replay de manière plus posée et donner les clés aux viewers. Il y a donc de la place pour les personnes extraverties et introverties. La base est de trouver le bon équilibre dans un binôme entre ces deux rôles.

Comment s'entraîner si l'on n'a pas d'expérience? Le plus simple est de s'enregistrer en commentant des parties et de se réécouter. Il ne faut pas hésiter à demander des feedbacks pour s'améliorer. Il n'y a pas d'autre formation, tous les casters sont passés par là.

Peut-on en vivre en Suisse?Non, et probablement pas à court terme. Mais l'e-sport se développe très rapidement et qui sait où on en sera dans quelques années? Si quelqu'un est passionné, il faut se lancer, car je n'ai jamais connu des conditions aussi pros en Suisse. C'est une opportunité incroyable pour découvrir ce monde, idéalement à côté de sa formation ou de ses études et de se frotter au monde professionnel tout en développant ses compétences techniques. C'est donc un excellent tremplin!

Comment postuler? Les personnes intéressées doivent réaliser une courte vidéo en anglais (d’environ 1 minute) expliquant pourquoi elles devraient être choisies pour commenter la finale de la Swisscom Gaming Cup feat. «League of Legends: Wild Rift», le samedi 26 juin dans les locaux de la compétition avec tout l’équipement professionnel à disposition, à Berne. La vidéo est à envoyer en message privé au compte Twitter @Swisscom_gaming avant le mercredi 2 juin à minuit. La finale sera diffusée en direct sur Twitch. Plus d'informations sur la compétition sont disponibles sur swisscom.com/gaming.

Cet article a été écrit en collaboration avec la Swisscom Hero League.