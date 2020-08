Les Diablerets (VD)

«C’est la seule expédition où j’ai eu peur pour ma vie»

L’explorateur Eliott Schonfeld a présenté son nouveau film au Festival des Diablerets (FIFAD). Rencontre.

Il a 27 ans, il est né à Paris, et son goût pour l’aventure et la nature sauvage date de ses 19 ans. Que ce soit à pied, en canoë, à cheval ou en chiens de traîneau, Eliott Schonfeld a voyagé en solitaire dans les endroits les plus sauvages de la planète, de la Mongolie à l’Alaska en passant par l’Himalaya.