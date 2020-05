On s'ennuie!

C'est le moment de faire le nettoyage de printemps

Fenêtres sales, poussière qui s'accumule sur les étagères... Et si on profitait du confinement pour faire un grand nettoyage de printemps?

Literie Certes, vous lavez régulièrement les taies d'oreiller, les draps et les housses de duvet. Mais qu'en est-il de l'oreiller et de la couverture? Selon les cas, il est possible de les passer à la machine. Mais veillez à bien suivre les instructions de lavage.

Quoi de plus ennuyeux, chronophage et pénible que de faire le ménage? Et pourtant, il est parfois nécessaire de procéder à un grand nettoyage. Et s'il y a bien un moment pour le faire, c'est sans doute maintenant, alors que les rayons de soleil sont là pour nous rappeler combien nos fenêtres sont sales et combien nos meubles sont poussiéreux. Et si on est, en plus, confiné chez soi toute la journée, il n'y a plus aucune raison de ne pas s'y atteler.