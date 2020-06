États-Unis

C’est officiel, Joe Biden va défier Donald Trump

L’ancien vice-président de Barack Obama a annoncé vendredi qu’il dispose des 1991 délégués nécessaires pour remporter la nomination démocrate. Il affrontera Donald Trump lors de l’élection présidentielle en novembre.

«Politique colérique de Trump»

«Il s’agit d’un moment difficile dans l’histoire de l’Amérique. Et la politique colérique et semeuse de discorde de Donald Trump n’est pas une réponse», a-t-il écrit sur la plateforme Medium après l’annonce du franchissement du seuil décisif du nombre de délégués. «Le pays réclame du leadership à cor et à cri. Un leadership capable de nous réunir. Un leadership qui puisse nous rassembler».

Lors d’une rencontre avec des responsables religieux et politiques noirs organisée dimanche dernier, sa première participation à une rencontre publique depuis la mi-mars lorsque la pandémie de coronavirus a soudainement paralysé la campagne présidentielle, Joe Biden avait dénoncé la présidence de Donald Trump et les problèmes de racisme et d’inégalités qui rongent les États-Unis. «Le pansement a été arraché par cette pandémie et ce président», avait-il dit.