F1

C’est officiel: Vettel va quitter Ferrari

Le pilote allemand et la Scuderia ne poursuivront pas leur collaboration au-delà de la saison 2020.

C’est officiel. Après les révélations de Bild, la Scuderia a confirmé l’information par un communiqué de presse publié mardi matin : « Ferrari et Sebastian Vettel ont conjointement décidé de ne pas prolonger le contrat qui les lie. » Au-delà de la saison 2020 de Formule 1, le quadruple champion du monde (2010 à 2013) ne pilotera donc plus de bolide rouge.

Le pilote allemand (32 ans) avait rejoint Ferrari en 2015. Il y a fêté 14 de ses 53 victoires en Grand Prix. «Les deux parties ont considéré que c'était dans leur meilleur intérêt (ndlr: d’arrêter leur collaboration). Cela n'a pas été une décision facile à prendre en raison de la valeur de Sebastian comme pilote et comme personne, a indiqué Mattia Binotto, le patron de la Scuderia. Aucune raison particulière n'a conduit à cette décision, si ce n'est la conviction commune et amicale que le moment était venu de prendre des chemins séparés pour atteindre nos objectifs respectifs.»

«L'équipe et moi avons réalisé qu'il n'y a plus de désir commun de rester ensemble au-delà de la fin de cette saison. Les questions financières n'ont joué aucun rôle dans cette décision commune. Ce n'est pas comme ça que je pense quand il s'agit de faire certains choix et ce ne sera jamais le cas, a de son côté réagi Sebastian Vettel. Ce qui s'est passé ces derniers mois a amené beaucoup d'entre nous à réfléchir à ce que sont nos véritables priorités dans la vie. Il faut faire preuve d'imagination et adopter une nouvelle approche face à une situation qui a changé. Je prendrai moi-même le temps nécessaire pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour mon avenir.»