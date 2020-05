Actualisé 22.04.2020 à 13:26

C'est parti pour une visite de musée virtuelle!

Quand l'accès à l'art et la culture depuis son canapé devient une réalité: divers musées offrent des visites virtuelles à travers leurs salles et archives.

de age/mst

De nombreux musées, qui ont dû fermer leurs portes à cause de la crise du coronavirus, offrent des visites virtuelles. Parmi eux, le MoMa de New York ... Alsandro / CC BY-SA 3.0 ... ou le musée Guggenheim, également situé dans la Grosse Pomme. Il est même possible d'emprunter le célèbre escalier en spirale qui se trouve à l'intérieur. Ajay Suresh / CC BY 2.0 Le musée océanographique de Stralsund offre également une visite virtuelle. Malheureusement, le nourrissage quotidien des requins ne figure pas au programme. Klugschnacker / CC BY-SA 3.0

En raison du coronavirus, non seulement beaucoup se retrouvent en télétravail, mais il a fallu tirer un trait sur de nombreuses activités de loisir, dont la visite de centaines de musées. Mais cela ne signifie nullement qu'il faille faire une croix sur l'art et la culture!

Voici une sélection de musées du monde entier, qui offrent des visites virtuelles et exposent également leurs œuvres d'art en ligne et ce, sans aucun risque de contamination et, cerise sur le gâteau, gratuitement.

Le musée Galilée existe depuis 1927. Il conserve une collection d'outils, d'armes et d'instruments scientifiques anciens. Il dispose notamment d'une sphère armillaire, d'un très ancien modèle de planètes, mais également d'anciens microscopes et de nombreux autres objets.

Le musée de San José, en Californie, possède la plus grande collection d'art égyptien d'Amérique du nord. Une visite virtuelle permet notamment de découvrir comment les Égyptiens imaginaient la vie après la mort.

Le musée Frick Collection, qui occupe une ancienne maison de maître à New York, abrite essentiellement d'anciens tableaux et des sculptures européennes. Mais ce qui vaut vraiment le détour est la cour intérieure avec ses espaces verts, qui (comme le reste du musée) peut se visiter virtuellement.

Le musée d'histoire naturelle d'Oxford regroupe plus de 20'000 objets, notamment des cadrans solaires antiques et toutes sortes d'instruments, avec lesquels on mesurait jadis les phases de la Lune. Le musée, qui est un département de l'université d'Oxford, propose également des vidéos, dans lesquelles des experts montrent, par exemple, comment fonctionne la célèbre chambre noire.

Au cours de la visite virtuelle du musée d'histoire naturelle, il est non seulement possible de voir une grande partie des plus de 30 millions d'objets exposés (!), mais il y a même une surprise: la pièce favorite du public qui s'avère être Tristan, un T-Rex exposé à Copenhague jusqu'en 2021 et que l'on peut admirer en faisant la visite virtuelle de Berlin.

Il n'existe pas à proprement parler de visite virtuelle du musée national de Zurich, mais il est possible d'avoir un aperçu des 14 collections qu'il abrite. On propose également des blogs, dans lesquels les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur les différentes pièces.

À l'instar du musée national, le Kunsthaus (musée des beaux-arts) ne propose pas de visite virtuelle, mais des archives en ligne avec des œuvres et des collections.

L'une des principales attractions du musée océanographique est le nourrissage des requins, qui n'a malheureusement plus lieu devant le public en raison de la crise du coronavirus. Mais le musée océanographique offre une visite virtuelle, au cours de laquelle on peut voir divers aquariums et salles d'exposition.

Le célèbre musée français abrite l'une des collections d'art les plus prestigieuses au monde, et on peut admirer la plupart des œuvres en ligne. Parmi elles, des tableaux de Van Gogh, Degas, Pissarro et Gauguin. D'anciennes manifestations qui ont eu lieu au musée sont en partie visibles sous forme de vidéos.

Ce musée offre plus de 233'000 m2 à parcourir en ligne. L'Ermitage a 250 ans et est sans doute le musée le plus réputé de Russie. Outre les 17'000 peintures, on y trouve également plus d'un demi million de trésors archéologiques.

La Galerie nationale de Londres détient le patrimoine artistique du 13ème au 19ème siècle et toutes les œuvres peuvent être admirées lors d'une visite virtuelle.

Le Rijksmuseum a sa propre application qui permet d'accéder virtuellement à l'ensemble des œuvres d'art présentes dans le bâtiment. L'application guide le visiteur à travers les différentes salles et les différentes œuvres. Parmi elles, se trouvent des tableaux de Rembrandt et de Vermeer.

Le Guggenheim est connu pour sa collection d'art moderne et contemporain à partir du 20ème siècle, ainsi que pour son escalier en spirale que l'on peut désormais aussi emprunter virtuellement.

Le MoMA est sans doute l'un des musées les plus connus au monde. La collection, qui comprend des œuvres d'architecture et de design, des dessins, des peintures, sculptures, photographies, gravures, illustrations, des films et des médias électroniques, peut être visitée virtuellement. Le MoMA dispose également d'une bibliothèque de plus de 300'000 ouvrages.

Même si le musée n'offre pas de visite virtuelle, une partie de sa collection peut être consultée en ligne avec des informations générales.

Le musée Tinguely ne propose pas uniquement une visite virtuelle, mais permet également au visiteur virtuel de prendre part de manière active grâce au guide «Meta-Tinguely».