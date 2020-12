George «Batman» Clooney : «C'est si mauvais que ça me fait mal de regarder»

George Clooney est revenu, pour une interview avec Howard Stern, sur «Batman & Robin». Inutile de dire qu'il n'a pas fait l'éloge du film.

George Clooney a récemment déclaré avec humour qu'il lui était «physiquement» difficile de regarder «Batman & Robin», son incarnation du justicier masqué, réalisée en 1997 par Joel Schumacher, dans lequel on le retrouve aux côtés d'Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell et Uma Thurman.

Unanimement décrié, que ce soit par les fans ou les critiques, le film a été un échec cuisant au box-office, et l'acteur a révélé récemment durant une interview pour le «Howard Stern Show» qu'il ne pouvait pas regarder ce film et grinçait des dents s'il passait à la télévision. «C'est si mauvais que ça me fait mal de le regarder. Parfois, je zappe et il passe, et je suis là «non, non non’» a-t-il dévoilé.