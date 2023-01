Football: C'est statistique: il y a eu du spectacle en Super League

Les St-Gallois assurent le spectacle depuis longtemps. IMAGO/Frédéric Dubuis

La dernière saison de Super League a été régulièrement au sommet d'un grand nombre d'indicateurs, qui veulent souvent dire que les joueurs du championnat helvète étaient pressés d'aller devant le but adverse. Les deux chiffres les plus parlants? En Suisse, il y avait en moyenne un tir au but toutes les 29,8 passes lors de l'exercice 2021/2022. C'était moins que dans chacun des dix autres principaux championnats du continent analysés par Opta. C'était plus rapide qu'en Autriche (30,6 passes avant un tir), qu'en Ecosse (30,8) et aux Pays-Bas (31,3). La France était le pays qui attendait le plus avant de décocher une tentative (36,7), juste derrière l'Angleterre (36,5).

Dans le championnat helvétique, les dribbleurs ont été également plus efficaces qu'ailleurs. En SL, 48% des tentatives d'élimination de l'adversaire ont été couronnées de succès. C'était 3% de plus de dribbles réussis qu'en France et 4% de mieux qu'au Portugal, en Espagne et aux Pays-Bas. L'Autriche, l'Allemagne et l'Angleterre étaient encore plus loin avec 42% de réussite. En Suisse, 31,5 dribbles ont été tentés par rencontre et c'était peu par rapport à la France (35,8), mais bien mieux que l'Italie (28,2), l'Espagne (28,7) et la Premier League (29,2).

Le roi de l'élimination en Suisse en 2021/2022 a été le Genevois Timothé Cognat (61% de réussite), devant le Lucernois Asumah Abubakar, 57% des 58 tentés, meilleur ratio au pays. Suivaient Andy Diouf (Bâle/56%), Ousmane Doumbia (Lugano/55%) et Matteo di Giusto (Winterthour/54%). Le Bâlois Dan Ndoye était celui qui en avait tenté le plus (63), devant Abubakar, Itaitinga (Sion/42), Pius Dorn (Lucerne/41) et Emmanuel Latte Lath (40).

Les spectateurs suisses ont aussi été la saison dernière, ceux d'Europe qui voyaient le moins de matches nuls et vierges. Sur les 180 parties de SL disputées jusqu'ici, seules quatre s'étaient terminées sur un 0-0, soit environ 2%. C'était largement mieux que les 5% de matches sans but en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche et en Allemagne. La Liga espagnol avait été sanctionnée de 43 0-0, soit 11% de toutes les parties jouées!