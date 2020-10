sortie de «after chapitre 2»«C'est un film un peu cucul mais j'aime bien!»

«After Chapitre2» débute quelques mois plus tard. La jeune femme blessée n’a pas donné signe de vie à Hardin, qui désespère. Elle tente de se concentrer sur son nouveau boulot dans une maison d’édition, où elle rencontre le séduisant Trevor (Dylan Sprouse). Mais lors d’une soirée arrosée, elle téléphone à Hardin, qui rapplique illico. S’ensuivra alors une série de réconciliations et de drames entre les deux tourtereaux, qui ne gèrent jamais longtemps la passion qui les consume..

Notre avis

Exit Jenny Gage, c’est Roger Kumble (réalisateur de «Sexe Intentions» et de plusieurs épisodes de «Pretty Little Liars») qui a dirigé cet opus. S’il est visiblement bien plus fidèle au livre que le premier film, ce chapitre 2 n’en reste pas moins un tissu de clichés, scènes faciles (soirées chics, fêtes de Noël et de Nouvel-An), dialogues bateau et événements attendus, parfois ridicules (Tessa qui jouit à minuit pile de la nouvelle année: au secours!). Le tout manque de crédibilité, et ce n’est pas le –mauvais– jeu des acteurs (Hero Fiennes Tiffin en tête) qui remonte le niveau.