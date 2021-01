Covid-19 au Portugal : «C'est un véritable chaos, il y a tant de morts»

Artur Palma, gérant de pompes funèbres à Lisbonne, décroche. Au bout du fil, une maison de retraite où l'une des pensionnaires a succombé au Covid.

Le Portugal est actuellement le pays le plus durement frappé au monde par le Covid-19, en proportion de sa population de 10 millions d'habitants. Le bilan de la pandémie s'y élève ainsi à plus de 12 000 morts, dont près de la moitié depuis le début de l'année, alors que le pays a été soumis le 15 janvier à un deuxième confinement général.

Des déplacements dans les maisons de retraite à cause du coronavirus, l'entreprise Velhinho en réalise actuellement entre trois et quatre par semaine. Le nombre de défunts pris en charge a triplé par rapport au mois de janvier de l'année dernière, détaille José Santos au volant du corbillard.

Masques à gaz

Sur place, le corps de la défunte est placé dans un sac mortuaire avant d'être transporté sur une civière et placé dans le véhicule de l'agence. «Cela doit vraiment se passer comme ça désormais, avec les mesures de sécurité et d'hygiène, maintenant on se dirige vers nos installations pour procéder à tout le reste», souffle l'homme de 62 ans.

A l'agence, la phase de préparation se poursuit dans un garage aménagé, au milieu des piles de cercueils neufs en bois orné. Artur Palma et José Santos complètent leur équipement en y ajoutant surchaussures médicales, lunettes de protection, blouses et masques à gaz.

Véritable chaos

«C'est une charge énorme à tous les niveaux, physique, psychologique, on dort peu, on atteint notre limite et on arrive à un point de rupture», abonde Artur Palma.