JOHNSON accuse les maisons de retraite

«C'était, au mieux, maladroit et lâche»

Le Premier ministre britannique a estimé que les maisons de retraite, qui paient un lourd tribut au Covid-19, ont mal géré la crise sanitaire. Tollé.

Ces propos ont suscité l'indignation au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe par la pandémie avec plus de 44’000 décès de personnes testées positives, selon le bilan officiel.

«L'histoire est réécrite devant nous»

Le pays dénombre même plus de 54’000 morts en incluant les cas suspects de la maladie Covid-19, dont 14.852 en maisons de retraite en Angleterre et au Pays de Galles, selon des chiffres publiés mardi par le bureau national des statistiques (ONS).

Le bilan pourrait être plus lourd encore, avec une surmortalité de près de 30’000 morts parmi les résidents des maisons de retraite par rapport à l'année dernière, selon l'ONS, dont environ 20’000 attribuables au virus.

«C'était, au mieux, maladroit et lâche», a commenté Mark Adams, qui dirige le gestionnaire de maisons de retraite Community Integrated Care. «Je pense que l'histoire est réécrite devant nous, quand on pourrait lister des pages et des pages de manquements du gouvernement», a-t-il ajouté à la BBC.