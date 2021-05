Ouverture d’un KFC à Coire - «C’était le Bronx, certains sont même sortis en pleurant!»

«Premier arrivé, premier servi»

Au cours de la soirée, de plus en plus de personnes se sont jointes au petit groupe. Or comme seuls les vingt premiers clients allaient être récompensés, les jeunes se sont organisés pour pas qu’il n’y ait d’injustice. Ils se sont mis d’accord pour s’inscrire sur une liste. «Le principe était simple: tu viens, tu t’inscris et tu attends sur place jusqu’au lendemain.» Selon le jeune, les employés de la filiale KFC auraient eu connaissance du document. Ils leur auraient promis que les vingt premières personnes inscrites sur la liste allaient bel et bien recevoir leur récompense le lendemain.