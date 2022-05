Les demi-finales d'Europa League et de Conference League ont donné lieu à des affrontements acharnés, dans des ambiances de folie. Les finales opposeront l’Eintracht Francfort aux Glasgow Rangers et le Feyenoord Rotterdam à l’AS Rome.

Football : C3 et C4: Bien plus que des consolantes

L’infernal James Tavernier a encore frappé. AFP

Le jeu de ballon qui brille, qui fait des «likes» et qui permet de vendre des abonnements télés, c'est le mardi et le mercredi. C'est celui avec la petite musique qui fait rêver, avec toutes les plus grandes stars. C'est la Ligue des Champions, la plus grande compétition de clubs au monde, pourtant menacée par la Super League, une association de «grands clubs» aux déficits abyssaux et qui voudraient gagner plus d'argent.

Le jeudi, en revanche, ça serait la «consolante». Une épreuve pour que les petits clubs des grands championnats et les grandes équipes des petites Ligues jouent entre eux et ne viennent pas déranger les autoproclamés cadors. La soirée des matches retour des demi-finales de cette 13e édition de l’Europa League et de la 1re de la Conference League a prouvé qu’il n’en était rien. Les stades étaient bondés, les ambiances exceptionnelles et les finalistes de vraies belles équipes.



En C3, ce sont l'Eintracht Francfort et les Glasgow Rangers qui se disputeront le titre le 18 mai au Stade Ramon Sanchez Pizjuan de Séville. Deux formations au passé européen solide et qui comptent trois Coupes d'Europe à leur palmarès (une Coupe des Champions et une Coupe de l'UEFA pour les Allemands et une Coupe des Coupes pour les Ecossais). Les premiers, avec un excellent Djibril Sow, sont venus à bout de West Ham sur leur pelouse (1-0; aller 2-1) en jouant plus d'une heure à 11 contre 10. Les seconds ont sorti à la surprise générale le RB Leipzig (2-0; 0-1), un club créé de toute pièce en 2009, soit 137 ans après les Rangers.