C8: La nouvelle saison de TPMP présentée par… Emmanuel Macron

Cyril Hanouna et sa bande, dont la femme politique Ségolène Royal, le mannequin Zahia et Ninon, la fille de Christophe Dechavanne, sont dans les starting-blocks. Le 4 septembre 2023, ils feront leur rentrée sur C8 pour une nouvelle saison de «Touche pas à mon poste!». Toujours très actif sur les réseaux sociaux, l’animateur du programme a voulu donner l’eau à la bouche aux téléspectateurs avec une bande-annonce partagée sur X et présentée par… Emmanuel Macron.