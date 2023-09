Les conseils de Benjamin Castaldi aux nouveaux de TPMP

«Je le dis pour tous ceux qui vont arriver parce qu’il y a beaucoup de nouveaux dans l’équipe. Si vous arrivez avec des considérations sur votre apparence et que vous avez un peu d’égo, je vous conseille fortement de le mettre de côté. C’est la règle. Si on fait cette émission, il faut accepter les règles», a dit l’animateur au micro de RTL. Il a ajouté que certains avaient «craché dans la soupe» et que cela l’avait «agacé»: «Quand on connaît les règles, on les respecte. Si on ne veut plus les respecter, on s’en va.» D’ailleurs, il a également évoqué son départ de l’émission. «J’étais venu pour me marrer, me déguiser, dire des bêtises et commenter éventuellement la télévision. Et ce n’est plus ce qu’on fait. Je ne suis pas du tout à l’aise pour parler politique ou actualité. Qui suis-je pour donner mon avis?», a-t-il affirmé, précisant que tout ce qui pouvait être dit dans «TPMP» pouvait «te revenir à la gueule».