Suisse/Angleterre: Ca a bien plané, et longtemps, pour lui

Suisse/Angleterre : Ça a bien plané, et longtemps, pour lui

Parti mercredi matin de Courtelary, dans le Jura bernois, un pilote de planeur a atterri 9 heures plus tard dans le sud de l’Angleterre.

Yves Gerster vient de boucler un vol exceptionnel à bord de son planeur. Parti de Courtelary (BE) mercredi à 7h35, il s’est posé un peu plus de 9 heures plus tard à Lasham, dans le sud de l’Angleterre, relate la radio RJB. Soit un périple de 516 km qui lui a fait traverser la France et la Manche .