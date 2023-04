Hockey sur glace: Ca a castagné sévère entre policiers et pompiers

La traditionnelle rencontre entre le service du feu et les forces de l’ordre de la ville de New York a offert un sacré spectacle sur la glace de l'UBS Arena. Avec plusieurs poings finaux.

Capture d’écran – Twitter

Le match de charité entre le Fire Department of the City of New York (FDNY) et le New York City Police Department (NYPD) est sans conteste un des rendez-vous de l’année dans la Grande Pomme. La 49e édition du duel opposant les pompiers et les policiers a, une fois encore, fait des étincelles.

Après la bagarre générale qui avait enflammé le public du Nassau Coliseum en 2014, les hommes du feu et les agents de l’ordre ont remis le couvert samedi dans une UBS Arena – l’habituel antre des New York Islanders (NHL) – pleine à craquer. Et les 17’113 spectateurs ont pu assister à une «Bataille pour le badge» animée, débridée et explosive sur la glace.

Les pompiers, qui ont dégainé les premiers au grand dam des policiers, ont toujours fait la course en tête dans cette partie, pour finalement l’emporter sur un score fleuve (8-5). Mais ce n’est pas le seul combat que le FDNY a remporté, puisque le dénommé Bravest et sa fabuleuse moustache ont expédié le malheureux Dermody au sol et dans les étoiles d’une terrible droite à une poignée de secondes de la fin du temps réglementaire. De quoi définitivement mettre le feu à la patinoire. Pyromane, vous dites?