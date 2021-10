Football - Ça a chauffé à la sortie de la Tuilière

Sur le pré, une partie plutôt bon esprit s'est terminée sur le score de 3-1 pour le LS contre GC . Par contre, tant l'arbitre que quelques spectateurs ont semble-t-il trouvé la belle après-midi vaudoise un peu trop tranquille. Le directeur de jeu, M. Alain Bieri, a sifflé deux penalties, brandi huit cartons jaunes (plus un pour l'entraîneur assistant de Lausanne) et expulsé un joueur vaudois. C’est beaucoup, mais ça peut arriver.

Par contre, ce qui ne devait pas se passer, ce sont les heurts qui se sont produits quelques minutes après la rencontre. Des «supporters» zurichois et vaudois se sont croisés à la sortie du stade et ont décidé d’en découdre. Des objets ont volé, des ceintures ont été sorties, mais la sécurité, ainsi que les forces de l’ordre, ont pu s’interposer in extremis.