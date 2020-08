Baseball

Ça a chauffé entre les Astros et les Athletics

La reprise du championnat de MLB n’est pas de tout repos pour les Houston Astros, dont la victoire dans les World Series de 2017 avait été entachée de tricherie.

Quelques jours après un incident ayant impliqué Joe Kelly, lanceur des Los Angeles Dodgers, aux joueurs des Astros Alex Bregman et Carlos Correa, ce sont cette fois les joueurs des Oakland Athletics qui en sont venus aux mains avec les joueurs texans.

Depuis le scandale des World Series de 2017 et les révélations de 2019, les Houston Astros sont la cible de toutes les critiques.

Les Astros avaient reçu une amende de 5 millions de dollars et perdu des choix de drafts. Si les managers A.J. Hinch et Jeff Luhnow ont été suspendus pendant une année, aucun joueur membre de l’équipe de 2017 n’a reçu la moindre suspension ni amende. La plupart évolue encore cette saison au sein de l’équipe texane et le titre de champion de 2017 (le seul de l’histoire de la franchise) est toujours propriété de Houston.