«Rustici» à vendre pour 1 franc (TI) – «Ca à l’air d’un rêve. Mais la vérité est tout autre»

«Rustici» à vendre pour 1 franc (TI) : «Ça à l’air d’un rêve. Mais la vérité est tout autre»

Une lectrice de «20 Minuten» brise le rêve de ceux qui souhaitent devenir les heureux propriétaires d’un «rustico» à Gambarogno pour la modique somme de 1 franc.

«Ni toit, ni fenêtres, ni électricité, ni eau courante»

Pour briser le rêve des plus optimistes, elle dresse un portrait plutôt sombre de la région. Pour commencer, elle dénonce le manque de vue sur le lac Majeur, puisque le village en question se trouve sur l’Alpe di Sciaga au Monte Tamaro, en face du village d’Indemini. Elle enchaîne: «Les rustici n’ont ni toit, ni fenêtres, ni électricité, ni eau courante. (…) Il n’y a pas non plus de canalisation.» Voilà qui est dit.

Faire revivre le hameau est «totalement impossible»

L’envie de la commune de construire un nouveau village ou de faire revivre le hameau, la lectrice la qualifie de «totalement irréaliste». Elle insiste quant à la difficulté d’accéder au village. Le manque de route et de parking oblige les gens à déposer leur véhicule au village le plus proche, à savoir à plus d’une heure de marche. «Alors comment faire pour le transport des achats ou encore celui des déchets?» questionne-t-elle. «Et pour les matériaux nécessaires à la construction? L’hélicoptère à 400 francs de l’heure, cela devient vraiment cher», conclut-elle. On l’aura compris, le chemin du paradis est semé d’embûches…