Football

Ça chauffe à l’Inter: Conte fracasse sa direction

Très remonté, l’entraîneur italien déplore durement le manque de soutien de ses dirigeants. La menace d’un départ ressurgit.

Deuxième de Serie A, à un point du champion (la Juventus), et toujours engagé en Europa League, l’Inter Milan a retrouvé des couleurs cette saison, ainsi que de l’ambition. Pourtant, les résultats globalement satisfaisants camouflent le conflit larvé entre l’entraîneur Antonio Conte et les dirigeants.

«Le club est faible»

«Moi et les joueurs, nous avons reçu toute la m**** et n’avons pas été protégés. Si vous voulez réduire l’écart avec la Juventus, il faut être fort sur le terrain mais surtout en dehors»

«Ce fut une année très intense, surtout sur le plan personnel. Ce n’était pas facile. Ni mon travail ni celui des joueurs n’ont été reconnus. Nous avons reçu toute la m**** et n’avons pas été protégés. Si vous voulez réduire l’écart avec la Juventus, il faut être fort sur le terrain mais surtout en dehors. Si vous êtes faible, il est difficile de protéger votre équipe et votre manager. Nous disposons d’une marge d’amélioration incroyable, maintenant il faut voir si la direction veut apporter ces améliorations. Je peux faire le paratonnerre la première année, pas la deuxième. L’erreur est humaine, mais la persévérance est diabolique.»

Convoqué par ses dirigeants

Avec cette sortie fracassante, l’ancien entraîneur de Chelsea remet clairement son avenir en question. À ce sujet, il a laissé planer le doute: «Nous devrons parler avec le président (ndlr: Steven Zhang), qui est maintenant en Chine. Après l’Europa League, on verra ce qu’on fait.» Les «Nerazzurri» défient Getafe ce mercredi en 8es de finale de la compétition européenne.

Antonio Conte a confirmé une fois de plus qu’il n’a pas sa langue dans sa poche. Il touche 11 millions d’euros par année à l’Inter, soit le plus gros contrat jamais offert à un entraîneur en Italie. Le coach a été convoqué par le directeur général Giuseppe Marotta lundi. Sky Italia a assuré que le départ de Conte était d’ores et déjà acté à la fin de la saison. Massimiliano Allegri serait en pole position pour le remplacer. Cela avait déjà été le cas en 2014 sur le banc de la Juventus.