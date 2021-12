Sports US : Ça cogne aussi au lacrosse

Cousin très éloigné du hockey, le sport nord-américain du lacrosse offre également des moments de spectacle. Dernièrement, deux gardiens en sont violemment venus aux mains.

Mélangeant des éléments de hockey et de football américain, le lacrosse est très populaire en Amérique du Nord. Contrairement au hockey que se joue sur la glace avec un puck, le lacrosse se pratique généralement sur une patinoire recouverte d’un terrain synthétique et se joue avec une balle. La règle du jeu: marquer le plus de buts possible à l’aide de crosses à filet (d’où le nom du sport), utilisées pour passer la balle ou tirer au but.