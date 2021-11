Basketball – Ca commence mal pour la Suisse

Pour entamer sa campagne de qualifications vers l’Euro 2025, l’équipe de Suisse s’est présentée dans une configuration inédite à Vienne, pour affronter l’Autriche. Privée de Toni Rocak (USA), des Fribourgeois Paul Gravet et Natan Jurkovitz (blessés) et de son meilleur joueur Jonathan Kazadi (hanche), la sélection d’Ilias Papatheodorou comptait quatre néophytes. Et le manque de vécu collectif d u groupe a éclaté au grand jour.