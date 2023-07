Zurich: Ca couve à plein régime chez les flamants roses du zoo

Les flamants roses du Chili dans la zone du Pantanal au Zoo de Zurich sont affairés à la reproduction. Deux jeunes oiseaux ont déjà éclos. D’autres suivront au cours des prochains jours et semaines, car les oiseaux roses ont été occupés à pondre cette année. Dans la nature, les flamants roses pondent leurs œufs sur les monticules. C’est compter sans l’appétit des corbeaux futés qui se spécialisent dans le perçage et la consommation d’œufs de flamants roses. C’est pour cette raison que les gardiens leurrent les parents en leur offrant des substituts en plâtre. Et ils n’y voient que du feu! Puisque, peu de temps avant l’éclosion, le vrai œuf est remis en place.

Ce subterfuge pourrait prendre fin ces prochaines années puisque le zoo prévoit de transformer la zone du Pantanal en un habitat pour les perroquets, ouistitis en voie de disparition, tapirs et fourmiliers. Dans une zone d’environ 11’000 mètres carrés et sous un filet accroché à 35 mètres de haut, les différentes espèces d’oiseaux pourront se déplacer librement. De plus, les corbeaux n’ont plus accès aux œufs des flamants roses.