Vincent Queijo : «Ça devenait un peu anxiogène en France»

Le candidat de téléréalité Vincent Queijo et sa petite famille viennent de s’installer à Dubaï, mais ils ne comptent pas y rester pour toujours.

Dépaysement radical pour Vincent Queijo, 30 ans, et sa petite famille. Le candidat de téléréalité vient en effet de s’installer avec sa fiancée, Rym Renom, et leur fille Maria-Valentina, âgée de 3 mois et demi, à Dubaï. «Ça devenait un peu anxiogène dans l’Hexagone, a expliqué le Français d’origine portugaise sur Snapchat, jeudi 14 janvier 2021. On avait un petit appartement, c’était compliqué de trouver autre chose. On avait besoin de se retrouver un petit peu. Notre fille a sa chambre désormais et ça, c’est vraiment un soulagement.»

Vincent et Rym, actuellement dans «Mamans & célèbres» sur TFX, sont loin d’être les seuls candidats de téléréalité qui ont élu domicile dans cette ville des Émirats arabes unis, réputée pour son shopping de luxe. Nabilla et son mari Thomas Vergara y vivent dans une grande villa, ainsi que Jazz et sa JLC Family, Jessica Thivenin et Thibault Garcia, ou encore Caroline Receveur et son époux Hugo Philip. Il faut dire aussi qu’en plus du beau temps à Dubaï, il n’y a pas d'impôts – ni sur les revenus ni sur les sociétés – et que le marché immobilier est bien plus accessible qu'à Paris…