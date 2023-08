«Ça doit être galère de faire demi-tour avec un bus à Lausanne»

Non, la ligne de bus 7, qui relie Pully à Prilly, n’a pas changé de tracé. Et pourtant, dimanche matin, un habitant de Lausanne en a sérieusement douté lorsqu’après l’arrêt Chauderon, le chauffeur a emprunté le pont du même nom, au lieu de poursuivre sa route en ligne droite, en direction de Prilly. «On s’est tous regardés en se demandant ce qu’il se passait. Le chauffeur a lâché un «Ah mince, je me suis trompé! Ça arrive!» C’était drôle!», raconte le jeune homme.

Ils ne font pas marche-arrière

D’après les TL, les mauvaises manœuvres sont rares. «Généralement, les bus ne peuvent pas faire marche arrière en ville en raison de la taille du véhicule, de la circulation, etc. La manœuvre est possible si du personnel est sur place pour aider le conducteur et sécuriser le secteur. Mais cette situation est très rare», indique Rebecca Simonetti, porte-parole de l’entreprise de transport. Elle poursuit: «Retrouver le bon tracé demande l'aide des régulateurs de la centrale, qui redéfinissent le parcours et donnent les instructions.» Quant à l’éventuelle absence de lignes aériennes, «les trolleybus ont une autonomie suffisante pour rejoindre le tracé initial. La plupart des véhicules ont un moteur auxiliaire à diesel et les plus récents roulent à l’électrique.»