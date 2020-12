Entre vendredi et samedi, La Fabrique a quasi constamment flirté avec les 20 nœuds et compte désormais près de 300 milles nautiques d’avance sur Arnaud Boissières et Stéphane Le Diraison – avec qui il naviguait à vue en début de semaine dernière. Dimanche matin, le benjamin de la neuvième édition était le plus rapide sur 24 heures, à plus de 17 nœuds de moyenne avec la plus grande distance parcourue (410 milles).

«J’ai arrêté de me plaindre et décidé de me concentrer sur ma course pour naviguer proprement, confiait-il dimanche matin (…) J’avais besoin de reprendre confiance en moi et dans les performances de La Fabrique. Ça fait du bien au moral d’avoir des bonnes vitesses et de revenir en course. Ça fait longtemps que j’attendais ce moment et ça prouve encore une fois que rien n’est jamais joué, il ne faut rien lâcher.»