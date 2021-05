Malibu (USA) : «Ça fait peur de vivre au-dessus de l’océan»

Au moins quatre personnes ont été blessées lors de l’effondrement d’un balcon situé directement au-dessus des rochers, samedi. Il y avait beaucoup trop de monde sur cette plateforme.

Un fâcheux incident est survenu samedi dans une maison de Malibu (Californie). Une propriétaire avait loué sa maison le temps d’un week-end, pensant que seulement six personnes y séjourneraient. Force est de constater que les locataires étaient bien plus nombreux que cela, et les voisins de l’habitante l’ont alertée. Celle-ci a pris son téléphone et tenté de faire partir les intrus, en vain.