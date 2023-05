Accident sur l’A9: «Ça fait plaisir de voir que, même dans ces moments-là, il y a de la solidarité»

Le trafic a été complètement à l’arrêt, jeudi en début de soirée sur l’A9 entre Vevey et Chexbres . Bloqués, les usagers de l’autoroute ont fini par sortir de leurs véhicules pour se dégourdir les jambes et échanger quelques mots. «Lorsqu’on a vu que le tronçon en dessous de notre piste avait été fermé à la circulation, nous avons été nombreux à enjamber la barrière», raconte un lecteur reporter. «Sous le soleil, les gens se sont alors mis à discuter ensemble. Certains ont partagé leur casse-croûte, tandis que les bouteilles d’eau circulaient.» C’est finalement le passage d’une voiture de police, indiquant au haut-parleur la reprise imminente de la circulation, qui a mis fin à ce joyeux rassemblement.

Tonnerre d’applaudissements

Mais, alors que chacun rejoignait l’habitacle de son véhicule, une voiture n’a pas réussi à redémarrer. «Le couple de jeunes gens derrière moi était en panne. L’homme est venu me demander si j’avais des câbles de pontage. Je n’en avais pas. J’ai alors fait passer le mot et, finalement, une dame est venue avec les siens. Mais rien n’y a fait, l’auto ne redémarrait pas. Une jeune femme a alors appelé un garagiste en lui expliquant le tambourinement que faisait la voiture, lorsque l’homme essayait de la faire démarrer. La personne au bout du fil a expliqué à son interlocutrice que c’était le démarreur qui était naze et qu’il fallait pousser la voiture pour que le moteur s’enclenche.»