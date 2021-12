Prodiges fait rêver la danseuse romande Aurélia

Ils sont chanteurs, musiciens ou danseurs et rêvent de gagner la saison 8 du programme de France 2. C’est ce 23 décembre 2021, dès 21 h 05, que les jeunes prodiges se présenteront devant le jury composé de la danseuse Marie-Claude Pietragalla, de la mezzo-soprano Gaëlle Arquez et du violoncelliste Gautier Capuçon. Parmi les candidats, Aurélia, élève de l’Académie de danse Terpsichore, à Yverdon-les-Bains (VD).

Comment t’es-tu préparée pour cette demi-finale?

Ma professeure de danse m’a créé deux superbes chorégraphies. Je m’y suis préparée depuis les vacances d’été, j’ai travaillé mes chorégraphies presque tous les jours de la semaine.

Ça faisait longtemps que tu voulais participer à «Prodiges»?

Non, mais ça fait un moment que je regarde l’émission et qu’elle me fait rêver.

Comment as-tu réagi quand tu as appris que tu étais sélectionnée pour l’émission?

Ma mère a reçu un e-mail pendant la journée et elle a directement appelé ma prof de danse. Et le soir, après le cours, c’est elle qui me l’a dit. C’était incroyable, je ne réalisais pas, je ne comprenais pas trop. J’étais avec toutes les élèves et c’était un peu l’euphorie. C’était génial.

Qu’est-ce que tu attends de ta participation?

J’aimerais que ça m’ouvre de nouvelles portes. Ça me permettra d’avoir une expérience hyperenrichissante en plus. Je me réjouis de voir les nouveaux candidats, tous ces gens qui sont tellement talentueux. Le fait de danser accompagnée par un orchestre est aussi assez incroyable.

Qu’aimes-tu dans la pratique de la danse classique?