Depuis que Nate McMillan a succédé à Lloyd Pierce sur le banc d’Atlanta, la formation géorgienne enchaîne les victoires et la septième consécutive n’a fait aucune contestation contre Oklahoma City (116-93) jeudi en NBA.

Trae Young, auteur de l’une de ses neuf passes décisives en faisant rebondir le ballon sur le plexiglas pour un dunk de John Collins (19 points), a réussi 23 points, tout comme Bogdan Bogdanovic, très efficace en sortie de banc. De retour dans le cinq de base après deux matches ratés en raison d’un talon douloureux, Clint Capela a été crédité de 8 points et 8 rebonds et le meilleur différentiel des siens (+20) en 25 minutes.

Les Hawks, qui ont parfaitement su tirer profit d’un calendrier très abordable ces derniers temps, sont 5e de la conférence Est à un succès du Miami Heat et comptent désormais plus de trois victoires d’avance sur le 11e, Toronto, provisoire premier non-qualifié pour les pré-playoff. Ils vont s’envoler pour la cote Ouest et un duel samedi face au champion, les Lakers, avant d’affronter les Clippers. Costaud.