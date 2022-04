Genève : Ça ira plus vite pour renouveler permis et passeports

Visite guidée du nouveau centre cantonal de biométrie Marvin Ancian/20min

«On en a rêvé, puis on l’a ardemment souhaité, défendu, attendu… et enfin, on l’a», souffle Bernard Gut, directeur général de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). L’objet de ses désirs depuis plus de trois ans? Le nouveau centre cantonal de biométrie, inauguré lundi à Vernier (GE).

Jusqu’à 700 rendez-vous par jour

De nombreuses voix - résidents genevois, députés ou syndicats – fustigent depuis longtemps des délais jugés interminables pour prolonger une autorisation de séjour, au bout du lac: jusqu’à un an pour un permis B, a ainsi récemment dénoncé le syndicat Sit. Les choses devraient pourtant s’améliorer. Le nouvel écrin permettra en effet de doubler la capacité d’accueil, pour la porter à terme à 700 personnes par jour ouvrable, soit 155’000 personnes par an.

Bernard Gut joue cependant la prudence. Le centre sera plus grand, plus moderne et plus efficace en matière d’enregistrement des données biométriques, «mais ça ne règlera pas le problème de l’instruction des dossiers». Par ailleurs, le patron de l’OCPM déplore toujours un manque d’effectif: le budget requis pour 15 postes supplémentaires (il y en a 30 aujourd'hui) n’a pas encore été voté. Enfin, la livraison de nouvelles installations biométriques, fournies par la Confédération, a pris du retard. Ces dernières devraient entrer en service l’an prochain.

Vaud plus rapide: oui, mais…

Le haut fonctionnaire estime aussi que la comparaison avec le système vaudois, réputé bien plus rapide, n’est guère pertinente. Il y a des différences structurelles, organisationnelles (le centre à Lausanne est ouvert le samedi – Genève l’envisage à terme) et surtout, le public est différent. En plus des quelque 500’000 habitants du canton, l’infrastructure du bout du lac doit aussi gérer 200’000 frontaliers et résidents suisses en France voisine. Le ratio par rapport à certains types de permis n’est ainsi pas le même que chez le voisin vaudois.

Le nouveau centre de biométrie a ouvert au public le 29 mars dernier. Il n’accueille que sur rendez-vous, par téléphone (022 546 46 03) ou sur internet.