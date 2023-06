Roxane heureuse de rencontrer ses abonnés sur RTS 1

Le grand public a appris à la connaître dans «Le meilleur pâtissier», en 2015, sur M6. Aujourd’hui, c’est sur YouTube que Roxane trace sa route et présente ses recettes de pâtisserie, mais aussi sa vie de famille. Mère de trois enfants, la Française de 36 ans a relevé le challenge d’animer sa propre émission, «La surprise de Roxane», dans laquelle elle part à la découverte de produits suisses, de ceux qui les fabriquent, et se rend chez ses fans pour pâtisser avec eux.

Qui a eu l’idée de «La surprise de Roxane»?

C’est un format qui s’est créé avec plusieurs petits cerveaux. Il y a d’abord eu le mien et celui de mon mari. On a commencé à diffuser des vidéos similaires sur notre chaîne YouTube; ensuite, on a rencontré Bertrand Saillen (ndlr: directeur de Mediaprofil, qui réalise l’émission) au Royaume du web. Il était un peu déçu que je ne connaisse que Palexpo, où se déroulait l’événement. Il s’est dit qu’il fallait trouver un projet pour que je découvre la Suisse.

C’est la première fois que vous avez votre propre émission télé.

J’ai déjà fait de l’animation en France, mais je n’ai jamais eu mon émission, c’est vrai. Je connaissais le travail, mais là le défi est énorme dans le sens où c’est «La surprise de Roxane». C’est une pression incroyable, tout repose sur mes épaules, mais c’est tellement enrichissant.

On ne vous avait jamais proposé un programme centré sur vous?

J’ai déjà eu des débuts de discussion, mais c’était souvent des projets dans lesquels je ne me retrouvais pas ou qui n’étaient pas aboutis. Ce que j’ai aimé avec Bertrand, c’est qu’il a vraiment su construire quelque chose qui me ressemble à 100%. Il n’y a pas un moment dans l’émission où je me dis que ce n’est pas moi. C’est tout ce que j’aime: la pâtisserie, les rencontres, les produits.

C’est important pour vous d’aller à la rencontre de vos abonnés, d’avoir un lien avec eux?