Etats-Unis - Elle roule pendant des mois avec les cadavres de ses neveux dans le coffre

États-Unis : Elle roule pendant des mois avec les cadavres de ses neveux dans le coffre

«Ça m’est égal, je vais faire la Une des journaux», a répondu la femme à la police lorsqu’elle a été contrôlée pour excès de vitesse.

Selon le journal Baltimore Sun, elle avait placé le corps de sa nièce dans son coffre dès mai 2020, en l’enfermant dans une valise, et avait continué d’utiliser son véhicule normalement. Un an plus tard, elle avait ajouté le cadavre du petit garçon, dans un sac en plastique cette fois. Mercredi soir, la police l’a arrêtée parce qu’elle roulait trop vite et n’avait pas des papiers en règles. À l’agent qui l’informait que sa voiture allait être conduite à la fourrière, elle avait répondu: «ça m’est égal, je ne serai plus là dans cinq jours», «je vais faire mes débuts à la Une des journaux!»