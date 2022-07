Wimbledon: «Ca n’a aucun sens de jouer si je veux poursuivre ma carrière»

Wimbledon : Rafael Nadal déclare forfait

L’Espagnol, blessé aux abdominaux, a annoncé qu’il ne disputera pas la demi-finale contre Nick Kyrgios.

L’Espagnol Rafael Nadal, blessé aux abdominaux, a déclaré forfait avant sa demi-finale de Wimbledon prévue vendredi contre Nick Kyrgios. «J’ai une déchirure abdominale. On a discuté toute la journée sur la décision à prendre, mais ça n’a aucun sens de jouer si je veux poursuivre ma carrière», a dit l’Espagnol.

Il a ensuite raconté comment la blessure était arrivée: «J’ai senti quelque chose durant la semaine mais je le contrôlais pas trop mal. Et hier (mercredi) ça a empiré d’un coup. Ce petit truc que j’avais depuis quelques jours a augmenté.»

Pas de Grand Chelem

Nadal a poursuivi: «J’ai pris cette décision parce que je ne crois pas pouvoir gagner deux matches dans ces circonstances. Ce n’est pas juste que je ne peux pas servir à vitesse réelle. C’est que mon mouvement n’est pas normal. Je ne pouvais pas gagner deux matches. Et en un sens, je devais me respecter.»

Il souffre d’une déchirure abdominale de sept millimètres de longueur. «J’ai eu raison de continuer hier (mercredi), a ensuite dit Nadal. J’ai suivi ce que je pensais juste. Je ne suis pas du genre à remettre en cause mes décisions… Bien sûr que j’ai fait des erreurs dans ma carrière et j’essaie d’apprendre. Mais je n’avais pas envie de me retirer au milieu d’un quart de finale de Grand Chelem.»