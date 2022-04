Présidentielle française – «Ca ne vaut pas la peine de se déplacer pour aller voter»

Fort taux d’abstention

Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur français, 65% des électeurs français avaient voté à 17h. Un chiffre en baisse de 4,4% par rapport à 2017. Une participation en revanche plus élevée de 6,5 points qu’en 2002 (58,45%), année record pour l’abstention à un premier tour d’élection présidentielle. À 17h, on comptait à Paris un taux de participation de 52,17%.

Alexandra, qui accompagne Nicolas, n’a pas non plus fait entendre sa voix. Du même âge que lui, elle non plus ne vote jamais. «Je ne me suis pas renseignée sur les programmes des candidats… À vrai dire, je ne suis pas sûre de faire ma vie en France…» De son côté, Maxime, 27 ans, n’est pas assez convaincu. «Je me sens légitime à exercer ce droit mais je préfère laisser la parole aux Français qui ont des convictions claires», confie celui qui ne s’intéresse pas vraiment à la politique.