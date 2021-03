Un hôtel éphémère est construit avec de la neige, face au Cervin. La clientèle qui loge dans ce lieu insolite brave le froid et vit au plus près de la nature. Reportage.

«Avez-vous bien dormi?» – «Comme ci, comme ça»: telle est la réponse de la plupart des quinze résidents de l’Iglu-Dorf qui, vendredi dernier, se sont levés à 6h30 pour admirer le Cervin dans la clarté naissante. La beauté du panorama qui s’offre à eux les réconforte après une expérience insolite. Ils ont passé la nuit dans cet hôtel éphémère, perché à plus de 2700 mètres (accès en train), aménagé dans un gigantesque monticule de neige au milieu de nulle part. La veille, quand les clients ont rejoint leurs chambres faites de poudre compacte et de glace, les éléments se déchaînaient sur le Gornergrat, arête qui surplombe Zermatt (VS). Il a fallu annuler la balade nocturne que se réjouissaient d’effectuer les fans de raquettes et de lampes frontales.

L’Iglu-Dorf (au premier plan) à 2727 mètres sur le Gornergrat. E. Coissy

On pénètre dans l’igloo par un couloir. Il mène à une pièce centrale, le restaurant. Il est compartimenté pour éviter tout contact entre les convives à cause de la pandémie. Le coronavirus ne craint pas les sortilèges du magicien taillé dans la glace au-dessus du bar. Le décor est somptueux. Il change à chaque édition. Les contes de fées sont le thème de cet hiver. Dans chacune des chambres qui s’articulent autour du resto, un personnage sculpté veille sur les songes des visiteurs: un elfe dans la numéro 6, le génie de la lampe d’Aladdin dans la 5, le chat d’«Alice au Pays des merveilles» dans la 7, des gnomes, des sphinges…

Le bar du restaurant. E. Coissy

Chaque année depuis 2004, il faut un mois pour édifier ce pop-up ouvert de la mi-décembre à la mi-avril. On utilise des canons pour le gros œuvre et des artistes se chargent de l’aménagement intérieur. Dans les chambres, le lit est un bloc de neige surmonté d’un châssis et d’un matelas, installation qui épouvanterait la princesse au petit pois. Chaque hôte dispose d’un sac de couchage résistant à une température de -40 °C alors qu’il fait 0 °C dans l’igloo. En trois mois, cette structure s’est affaissée d’environ 15 centimètres à cause de l’attraction terrestre. Pour contrer ce phénomène naturel, de la neige est constamment ajoutée sur le toit consolidant ainsi la construction. Sous les voûtes où sommeille la clientèle s’élève une masse mesurant 2 mètres d’épaisseur: mieux vaut ne pas être claustrophobe.

Le sac de couchage résiste à -40°C. E. Coissy

«On n’a pas la sensation d’être oppressé. C’est spacieux et lumineux. Je craignais que ça ne soit sombre vu qu’il n’y a pas de fenêtres. C’était une de mes principales appréhensions avant d’arriver ici», raconte Daphné, jeune Neuchâteloise venue avec son copain, Benjamin, qui est étudiant. La nuit à l’Iglu-Dorf est un cadeau d’anniversaire qu’ils ont reçu il y a trois ans. La quasi-impossibilité de voyager à l’étranger les a conduits à tenter l’expérience, cette année. Jeudi en début de soirée, ces skieurs chevronnés ont apprécié un moment de détente dans le jacuzzi où, de leur propre aveu, «seul le bruit du vent brisait le silence absolu de la nuit». Après quoi, ils ont mangé une fondue au fromage dans l’igloo, puis ils ont rejoint le reste du groupe dans la baraque en bois adjacente. Elle est chauffée par un poêle. On s’y retrouve pour boire un dernier verre et rire avant d’aller se coucher dans la froideur d’un abri au confort sommaire. Certes, il dispose de lampes et de ports USB pour charger son smartphone, mais il faut sortir de l’igloo pour aller aux toilettes. Il n’y a pas de douche sur le site et les portes n’ont pas de serrure. «Après tout, l’idée, c’est d’être au plus près de la nature», admettent, sur un ton fataliste, nos «Inuits».

Une table du restaurant. E. Coissy

Le soleil brille. Le petit matin fait le bonheur des résidents qui ont pris leurs skis. L’Iglu-Dorf est à proximité des pistes. À cette heure-là, les remontées mécaniques n’ont pas encore commencé leur ballet incessant et les vingt-cinq centimètres de poudreuse tombés durant la nuit sont un privilège. «Ça faisait six semaines qu’il n’avait pas neigé», témoigne Robin en souriant. Avec sa collègue Sabrina, ce natif d’Andermatt choie les résidents. Il a 28 ans. C’est sa première saison ici. Le duo joue indistinctement tous les rôles: tantôt serveurs ou réceptionnistes, tantôt guides ou animateurs.

L’entrée des deux suites avec jacuzzi privé. E. Coissy

Auparavant, l’hôtel pouvait accueillir davantage de visiteurs. Il a fallu diminuer sa taille, en 2020, parce que beaucoup d’étrangers n’avaient pas pu venir en Suisse à cause de la crise sanitaire. La clientèle est donc essentiellement helvétique. Et même si le taux de remplissage est satisfaisant, cet hiver, l’ambiance a changé parce que le site ne peut accueillir que des personnes qui y dorment. «D’ordinaire, des skieurs se mêlent aux résidents pendant la journée. C’est la fête au bar extérieur et au restaurant, raconte Robin. Mais là, c’est très calme. C’était déjà le cas à Noël et pour le Nouvel-An. En fin de compte, c’est plus agréable pour nous parce que cela nous permet d’offrir un service personnalisé à nos hôtes et d’être plus disponibles pour eux.»

E. Coissy