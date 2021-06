En forme à moindre coût - Ça n’est pas si cher d’avoir une salle de sport chez soi

On n’a pas toujours la motivation pour aller faire du sport à la fin de la journée. On a même tendance à se trouver des excuses bidon et à rentrer directement à la maison. L’astuce imparable pour s’y mettre quand même, c’est d’avoir une salle de sport chez soi. Enfin, plutôt d’aménager un coin à cet effet.