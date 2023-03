Athlétisme: Ça passe pour Werro et Hoffmann aux championnats d’Europe

Une histoire de millièmes

Pour Lore Hoffmann, les choses ne se sont pas déroulées aussi facilement. La Valaisanne de 26 ans a réalisé un mauvais départ et a dû par la suite se faufiler entre ses adversaires afin de se frayer un chemin vers la tête de la course. Elle n’a pu faire mieux que troisième de sa série en 2’ 03”34, derrière la Slovène Anita Horvat (2’ 03’’06) et la Slovaque Gabriela Gajanova (2’03’’35). Dès lors, la Sierroise a dû attendre le résultat des autres séries pour savoir si elle allait décrocher un ticket au temps pour les demi-finales.

Au terme des cinq séries, elle a obtenu le 2e temps des «lucky-losers» et pourra courir samedi lors du prochain tour. «Mauvaise course, la chance et les millièmes de mon côté: on se voit samedi pour les demi-finales», a simplement commenté Lore Hoffmann sur les réseaux sociaux. Car la Suissesse n’est pas la seule à avoir bouclé son 800 mètres en 2’03’’34. La Norvégienne Hedda Hynne en a fait de même. Les deux athlètes ont donc été départagées aux millièmes.