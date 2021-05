Passagers évacués d’un train - «Ça puait les câbles brûlés»

Le lecteur dénonce le fait que personne ne les a informés de la situation. Après avoir attendu une demi-heure, les voyageurs ont finalement été priés de monter à bord d’un train Incendie et Sauvetage. «Ils ont entassé une soixantaine de personnes dans un container sans fenêtres. Et ça en pleine pandémie!» Pour finir, les passagers ont été transportés à Schachen près d’Herisau (AR) où ils ont pu monter à bord de bus de remplacement.

Conradin Knabenhans, porte-parole de la société de transports publics Südostbahn, explique: «Il s’agissait d’un développement de fumée sur le toit du train et non d’un feu ouvert.» La compagnie pense qu’un défaut technique est en cause. «Personne n’a été blessé», précise-t-il. Il s’excuse auprès des voyageurs pour le désagrément. Quant au train Incendie et Sauvetage utilisé en pleine pandémie, il assure qu’il n’a été utilisé que sur une très courte distance.