Football

Ça repart fort (et de loin) en Norvège

Le Championnat norvégien a lui aussi repris depuis peu. Le jeune Simen Bolkan Nordli en a profité pour briller.

Alors que tous les championnats ou presque reprennent sur le Vieux-Continent, on s’est étonné récemment qu’Eurosport s’offre les droits du Championnat de Norvège pour garnir une antenne délaissée par les autres disciplines. Au vu du but inscrit mardi soir par Simen Bolkan Nordli, on comprend mieux…

L’ailier droit de l’Aalesunds FK méritait une exposition continentale pour le but qu’il a inscrit lors de la lourde défaite des siens contre Molde. De plus de 40 mètres et d’une frappe monstrueuse, l’international espoirs a égalisé et permis à sa troupe d’y croire à la 29e minute.