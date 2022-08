Sur scène avec Rushdie lors de l’attaque: «Ca ressemblait à une sorte de mauvaise blague, ça n’avait pas l’air réel»

Sur scène avec Rushdie lors de l’attaque : «Ça ressemblait à une sorte de mauvaise blague, ça n’avait pas l’air réel»

«Très difficile de comprendre»

Il était «très difficile de comprendre» la situation sur le coup, a expliqué Henry Reese dans une interview à la chaîne CNN. «Ça ressemblait à une sorte de mauvaise blague, et ça n’avait pas l’air réel. Quand il y a eu du sang derrière lui, c’est devenu réel», a raconté l’homme de 73 ans, qui n’a pas souhaité s’exprimer plus en détail sur le déroulé exact de l’attaque.

Il a indiqué avoir «immédiatement» pensé à la fatwa visant l’écrivain depuis trente ans, mais avoir d’abord cru à une «allusion» de mauvais goût à celle-ci, pas à une «véritable attaque». Lui-même a été blessé, et répondait aux questions de CNN avec un large pansement blanc au-dessus de son œil droit, noir et boursouflé. «Je vais bien, a-t-il dit. Nous devrions tous nous inquiéter pour Salman Rushdie, pas pour moi.»

«C’est la sinistre ironie»

L’événement, qui a eu lieu dans un centre culturel de la petite ville de Chautauqua, dans l’État de New York, devait porter sur le mouvement «City of Asylum», cofondé par Henry Reese. L’association se consacre à la défense de la liberté d’expression des écrivains et artistes en danger à cause de leur travail, et leur propose notamment un hébergement temporaire aux États-Unis.