Vaud: Les résultats des comptages du trafic sont tombés

Davantage d’habitants et d’emplois, ça ne veut pas forcément dire plus de bagnoles. Ce mercredi, Lausanne Région a présenté les résultats de sa campagne quinquennale de comptages du trafic. Principale conclusion, il apparaît que le trafic routier se stabilise sur l’ensemble de l’agglomération lausannoise, au lieu de, comme on pourrait s’y attendre, augmenter. Quant aux transports collectifs, ils ont connu une baisse, en particulier sur le réseau CFF. Cette régression serait à mettre en lien avec la pandémie.