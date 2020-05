«Ça s’appelle Robidog et non pas Robicat»

Rédiger un nouveau commentaire

Il ou elle à complètement raison entre les impôts les taxes les amende et les sacs à poubelle on paie toujours plus pour toujours moins de services

Bon le mec à abusé aussi. Je ramasse moi-même les crottes de mon chat avec des sac pour les déjections canines et les jettes dans les poubelles prévues a cet effet. Mais on parle d’un sac par jour. Pas de vingt

merge 11.05.2020 à 17:26

magnifique.... payer pour la litière du chat...de un c est pas égal par rapport au chien...et de 2...bientot bonjour les canalisations bouchées ...bref plus on paye d d'impots plus nous sommes taxés pour ce qu on utilise...bizzare