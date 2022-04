Hockey sur glace - Ça se complique pour Fribourg, encore battu en prolongation

Zurich s’est imposé 3-2 contre FR Gottéron dimanche au Hallenstadion grâce à un but de Marcus Krüger (65e). C’est 2-0 dans la série pour le ZSC. Zoug mène aussi 2-0 contre Davos.

Sven Andrighetto (à g.) trompe Reto Berra pour inscrire le 1-0. freshfocus

Fribourg-Gottéron a concédé une deuxième défaite en demi-finale contre les ZSC Lions. Les Dragons se sont inclinés 3-2 après prolongation sur un but du Suédois Marcus Krüger après quatre minutes et 31 secondes de jeu dans le temps additionnel (65e, 3-2). Les joueurs de Christian Dubé s’étaient inclinés sur le même score et également après prolongation vendredi lors du premier acte.

Avant le but gagnant de Krüger, les Dragons avaient vécu un match contrasté. C’était d’ailleurs une soirée en trois temps: la première partie, qui a duré un peu plus de 30 minutes, a été dominée et parfaitement gérée par les ZSC Lions – avec Ludovic Waeber devant les filets et sans Jakub Kovar, toujours malade.

Une bonne demi-heure durant laquelle les Fribourgeois, passifs, ont été incapables de hausser leur niveau de jeu. La sanction a pris la forme de deux buts zurichois. Le premier a été l’œuvre du duo Malgin/Andrighetto, auteurs d’un petit bijou à quatre contre trois (15e, Andrighetto). Le deuxième est venu d’une inspiration géniale de Marco Pedretti qui a permis à Chris Baltisberger de doubler la mise (25e, 2-0). À ce moment de la soirée, les Dragons n’en menaient pas large et semblaient filer tout droit vers une deuxième défaite implacable dans cette série.

DiDomenico rallume la flamme

Puis il y a eu un «deuxième» match, celui qui a commencé aux alentours de la 34e minute, avec le réveil du Dragon et enfin du jeu en provenance du camp de FR Gottéron. Un premier but venu de nulle part – ou plutôt d’un puck gagné par David Desharnais le long de la bande et d’une mauvaise passe de Phil Baltisberger interceptée par Killian Mottet – signé Andreï Bykov, servi de façon aussi acrobatique que géniale par Chris DiDomenico (34e, 2-1).

Moins de quatre minutes plus tard, Mottet avait déjà ramené Gottéron à la hauteur du ZSC d’un puissant slapshot dans le haut du filet. Les Dragons, dont le power play n’était pas transcendant depuis le début de la série, n’ont eu besoin de passer que cinq secondes en supériorité numérique pour égaliser (38e, 2-2). Deux buts et un déclic: FR Gottéron est alors redevenue cette équipe sûre d’elle et de ses qualités offensives.

Cinquième prolongation pour Gottéron

La troisième partie? Une prolongation – comme au premier match de la demi-finale perdu 2-3 par Gottéron – la cinquième aussi en sept matches de play-off pour des Dragons qui commencent à accumuler les kilomètres depuis le début des séries pour le titre. Et dans le temps additionnel, ce sont les Zurichois qui, comme vendredi à Fribourg (Malgin), ont eu le dernier mot grâce à un but du Suédois Marcus Krüger cette fois-ci (65e, 3-2).

L’acte III a lieu mardi à Fribourg. C’est désormais 2-0 dans la série en faveur du ZSC.

Zurich - FR Gottéron 3-2 ap (1-0 1-2 0-0) Hallenstadion. 10512 spectateurs. Arbitres. Lemelin (Can), Hebeisen, Fuchs et Kehrli. Buts: 15e Andrighetto (Malgin, Noreau/ 4 c 3) 1-0, 25e C. Baltisberger (Pedretti) 2-0, 34e Bykov (DiDomenico, Mottet) 2-1, 38e Mottet (Gunderson, DiDomenico/5 c 4) 2-2, 65e Krüger (Azevedo) 3-2. Zurich: Waeber; Geering, P. Baltisberger; Noreau, Marti; Weber, Kivisto; Trutmann; Azevedo, Krüger, Bodenmann; Hollenstein, Malgin, Andrighetto; Diem, Roe, Sigrist; Pedretti, Schäppi, C. Baltisberger; Aeschlimann. Entraîneur: Grönborg. FR Gottéron: Berra; Diaz, Jecker; Sutter, Furrer; Gunderson, Chavaillaz; Chavaillaz; Rossi, Walser, Jörg; Marchon, Desharnais, Mottet; Sprunger, Schmid, DiDomenico; Brodin, Haussener, Bykov; Bougro. Entraîneur: Dubé. Pénalités: 4 x 2’ contre Zurich, 7 x 2’ contre FR Gottéron. Notes: Zurich sans Kovar (malade), Morant (blessé), Guebey, Riedi, Quenneville, Flüeler, Sopa (surnuméraires). FR Gottéron sans Dufner (blessé), Kamerzin, Hughes (malades), Jobin, Lauper ni Rantakari (surnuméraires). Tir sur le poteau: Andrighetto (52e).