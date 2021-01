Hockey sur glace : «Ça se peut très bien que ce soit ma dernière année»

L’attaquant de FR Gottéron David Desharnais a évoqué une potentielle fin de carrière, cette semaine, au micro d’un podcast québécois. La situation sanitaire le pèse.

« Ça se peut très bien que ce soit ma dernière année. » Tels ont été les mots de David Desharnais, cette semaine, au micro d’un podcast québécois ( « Drette su’l tape » ). L’attaquant canadien (34 ans) arrivera au terme du contrat qui le lie à FR Gottéron en fin de saison. Et il n’est pas certain de vouloir poursuivre sa carrière. D’autant moins dans le contexte sanitaire actuel. « On joue sans fans. Ce n’est plus ce que c’était. Ce n’est pas aussi fun. Si la situation se rétablit, peut-être. Mais vous savez, on est dans un appartement ici. Si je rapporte le virus, on doit être en quarantaine, avec les enfants à la maison. Et on ne peut pas sortir, parce qu’on n’a pas de terrain… »