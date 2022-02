Football - Ça sent le roussi pour Petkovic à Bordeaux

Les hommes de Petkovic ont tenu jusqu’à la 40e minute et un pénalty converti en deux temps par Hugo Ekitike. Cependant, c’est au retour des vestiaires que les choses se sont accélérées. Entre la 45e et la 62e minute, les visiteurs se sont totalement écroulés et ont concédé trois goals. Marshall Munetsi est venu parachever le succès remois en inscrivant un cinquième but, son deuxième personnel, à la 76e minute. Cette rencontre a une nouvelle fois mis en avant les carences défensives des Bordelais. Avec 57 buts encaissés, ils ont de loin la plus mauvaise défense de Ligue 1. Pire encore, ils ont concédé au moins une réussite lors des 23 matches de championnat disputés.