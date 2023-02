Arc Jurassien: «Ca sent vraiment la fin ici, la neige fond à vue d’oeil!»

En cette période de relâches, les exploitants des remontées mécaniques des crêtes jurassiennes tirent la langue. À Valbirse (BE), on préfère rire de la situation. «C’est bien simple, on n’a pas un centimètre de neige», réagit une voix au bout du fil. À Buttes-La Robella (NE), c’est le répondeur qui informe que «la station est fermée jusqu’aux prochaines chutes de neige». Une tuile pour un spot situé à un jet de pierre de Sainte-Croix (VD), en cette période de relâches vaudoises. À Tramelan (BE), un message indique que «seul le babylift est ouvert» quelques heures l’après-midi. Aux Bugnenets-­Savagnières (NE), on tire les dernières cartouches: «Ça sent vraiment la fin ici, admet un caissier, fataliste. La neige fond à vue d’œil. La journée, il fait 10 degrés à l’ombre et la nuit, ça gèle à peine. Dès que le soleil commence à briller, on repasse au-dessus de zéro.» Pas sûr, dès lors, que les installations tournent encore en fin de cette semaine, où les écoliers bernois du vallon de Saint-Imier voisin ont congé.