États-Unis : «Ça s’est passé en une minute»

Un petit garçon de 3 ans a miraculeusement survécu à une chute de cinq étages, mercredi à New York.

Le petit Jose va bien, et c’est un véritable miracle après sa terrible mésaventure de lundi, dans le Bronx. L’enfant âgé de 3 ans vaquait à ses occupations dans l’appartement familial quand il a repoussé le volet en carton de l’air conditionné. L’espace étant suffisant pour laisser passer son petit corps, le garçonnet est tombé dans le vide. Par une chance incroyable, sa chute a été amortie par la devanture d’un magasin et il a survécu, rapporte CBS New York .

Jose était sous la surveillance de sa tante et de sa sœur adolescente au moment du drame, explique ABC 6. «Il était juste là. J’étais à table en train de manger, ma tante était là en train de me faire mon déjeuner, mes deux amies étaient là. Tout d’un coup il est allé dans la chambre et vers le lit, et il a commencé à prendre des choses. Et ensuite il est juste tombé», témoigne Mia Jimenez, la sœur de la victime. «J’ai le cœur brisé parce que nous savons toujours où il est. Et en une minute, ça s’est passé si vite», ajoute sa tante, Rosmary Santelises.